Президент Володимир Зеленський запропонував Польщі долучитися до проектів з відновлення інфраструктури Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Ради міністрів Польщі Матеушем Моравецьким, під час якої порушував питання співпраці країн.
Він також запропонував Польщі інвестувати в проекти з відновлення інфраструктури Донбасу.
– Сторони відзначили постійне зростання взаємного товарообігу та важливість проведення найближчим часом засідання Міжурядової українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва, – йдеться у повідомленні.
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Крім того, сторони говорили про розвиток торговельно-економічних відносин між Україною і Польщею.
Зеленський і Моравецький також порушували питання співпраці країн у сфері енергетики і промисловості.
До слова, Україна і Польща збираються перезавантажити робочу групу з історичних питань.