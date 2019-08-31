Президент Володимир Зеленський запропонував Польщі долучитися до проектів з відновлення інфраструктури Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Ради міністрів Польщі Матеушем Моравецьким, під час якої порушував питання співпраці країн.

Він також запропонував Польщі інвестувати в проекти з відновлення інфраструктури Донбасу.

– Сторони відзначили постійне зростання взаємного товарообігу та важливість проведення найближчим часом засідання Міжурядової українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва, – йдеться у повідомленні.

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Крім того, сторони говорили про розвиток торговельно-економічних відносин між Україною і Польщею.

Зеленський і Моравецький також порушували питання співпраці країн у сфері енергетики і промисловості.

До слова, Україна і Польща збираються перезавантажити робочу групу з історичних питань.