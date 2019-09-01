Украина не отказывается от пенсионного обеспечения украинцев в Израиле, заявили в пресс-службе президента.

Украина не отказывается от пенсионного обеспечения украинцев, выехавших на постоянное жительство в Израиль.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, сообщает пресс-службы главы государства.

Зеленский пообещал, что новый Кабмин начнет подготовку ратификации документа о выплате пенсий украинцам в Израиле, после чего его рассмотрит Верховная Рада.

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Отмечается, что вопрос о пенсионном обеспечении украинцев Нетаньяху поднял во время визит в Киев.

Соответствующе соглашение между Украиной и Израилем было подписано 7 лет назад.

Напомним, премьер-министр Израиля прибыл в Украину с визитом впервые за 20 лет.