Украина не отказывается от пенсионного обеспечения украинцев в Израиле, заявили в пресс-службе президента.
Украина не отказывается от пенсионного обеспечения украинцев, выехавших на постоянное жительство в Израиль.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, сообщает пресс-службы главы государства.
Зеленский пообещал, что новый Кабмин начнет подготовку ратификации документа о выплате пенсий украинцам в Израиле, после чего его рассмотрит Верховная Рада.
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Отмечается, что вопрос о пенсионном обеспечении украинцев Нетаньяху поднял во время визит в Киев.
Соответствующе соглашение между Украиной и Израилем было подписано 7 лет назад.
Напомним, премьер-министр Израиля прибыл в Украину с визитом впервые за 20 лет.