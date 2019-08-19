Впервые за 20 премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится с визитом в Украине, во время которого встретится с президентом Владимиром Зеленским.

19 августа запланирован ряд мероприятий с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Владимира Зеленского.

Официальная церемония встречи между украинским президентом и израильским премьером состоится в 10.30, после чего начнутся переговоры.

Темы переговоров пока никому неизвестны но ожидается, что Нетаньяху захочет поднять ряд важных для Израиля вопросов. Он также хочет больше узнать о Зеленском.

На большинстве переговоров премьер-министр Израиля вспоминает об открытии посольств в Иерусалиме и, скорее всего, попросит об этом и президента Украины, ведь соответствующий проект закона уже находится в Верховной Раде но не рассматривался.

Нетаньяху считает, что достичь этого за один визит не удастся. Кроме того Израиль, вместе с Грецией и Кипром, работают над проектом поставок природного газа в страны ЕС, а Украина может стать хорошей страной для транзита.

Также может подниматься вопрос депортации украинцев из Израиля и израильтян из Украины, которых стало больше в последнее время. В решении проблемы заинтересованы обе страны.

Читайте: Украина создаст новую группу для переговоров по транзиту газа – Данилюк

Эксперты считают, что во время визита Нетаньяху планирует заручиться поддержкой русскоязычных израильтян с украинскими корнями, ведь уже в сентябре состоятся выборы в Кнессет (парламент Израиля).

Некоторые аналитики также говорят о том, что Израиль может стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом, ведь за последние годы Нетаньяху часто посещал Россию, а в сентябре запланирован визит президента РФ Владимира Путина в Израиль.

Однако сам премьер-министр Израиля считает, что у страны сейчас достаточно своих проблем, на которых следует сосредоточиться. Однако он может пересмотреть соответствующий вопрос.

По результатам встречи планируется подписание ряда украинского-израильских документов.

После этого Зеленский и Нетаньяху примут участие в мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

К слову, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что нужно завершать переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли.