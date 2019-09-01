Україна не відмовляється від пенсійного забезпечення українців в Ізраїлі, заявили у прес-службі президента.

Україна не відмовляється від пенсійного забезпечення українців, які виїхали на постійне проживання до Ізраїлю.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху, повідомляє прес-служби глави держави.

Зеленський пообіцяв, що новий Кабмін розпочне підготовку ратифікації документа про виплату пенсій українцям в Ізраїлі, після чого його розгляне Верховна Рада.

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Заззначається, що питання про пенсійне забезпечення українців Нетаньяху підняв під час візиту до Києва.

Відповідну угоду між Україною та Ізраїлем було підписано 7 років тому.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю прибув до України з візитом вперше за 20 років.