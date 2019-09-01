Владимир Зеленский 1 сентября принимает участие в памятной церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которая проходит в Варшаве.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября принимает участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые проходят в Варшаве.

Лидеры мировых государств собрались на площади Юзефа Пилсудского в центре польской столицы. Зеленский вместе с руководителями государств расписался в Книге памяти.

Дальше состоится военная церемония, после которой последует символический удар глав официальных делегаций в Колокол памяти и совместное возложение ими венка к Могиле неизвестного солдата.

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Вечером в Королевском дворце главы делегаций соберутся на официальный обед от имени президента Польши. После этого лидеры смогут неформально пообщаться в Национальной опере, куда прибудут на концерт-реквием.

Как сообщалось, Зеленский предложил Польше присоединиться к проектам по восстановлению инфраструктуры Донбасса.