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Факти / Україна / Політика

Зеленський бере участь у заходах до роковин початку Другої світової

Володимир Зеленський 1 вересня бере участь у пам’ятній церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, яка проходить у Варшаві.

Зеленський бере участь у заходах до роковин початку Другої світової

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня бере участь у пам’ятних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, які проходять у Варшаві.

Лідери світових держав зібралися на площі Юзефа Пілсудського у центрі польської столиці. Зеленський разом із керівниками держав розписався у Книзі пам’яті.

Далі відбудеться військова церемонія, після якої відбудеться символічний удар глав офіційних делегацій у Дзвін пам’яті та спільне покладання ними вінка до Могили невідомого солдата.

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Увечері у Королівському палаці глави делегацій зберуться на офіційний обід від імені президента Польщі. Після цього лідери зможуть неформально поспілкуватися у Національній опері, куди прибудуть на концерт-реквієм.

Як повідомлялося, Зеленський запропонував Польщі долучитися до проектів з відновлення інфраструктури Донбасу.

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