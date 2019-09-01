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Факты / Украина / Политика

Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента

Самый сложный момент для Владимира Зеленского на посту президента связан с войной на Донбассе.

Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что самым сложным моментом за 100 дней его президентства были гибели четырех украинских бойцов на Донбассе и переговоры после этого с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также лидер государства рассказал, что напивался после избрания президентом, но “не в стельку”

Кроме того, Зеленский отметил, что уже не чувствует себя артистом:

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– Кто я? Я больше не актер. Я остался точно человеком, и меня не сломали вещи, которые появляются у человека, который имеет такую должность.

К слову, Зеленский рассказал, когда можно будет увидеть первые “посадки”.

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