Самый сложный момент для Владимира Зеленского на посту президента связан с войной на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что самым сложным моментом за 100 дней его президентства были гибели четырех украинских бойцов на Донбассе и переговоры после этого с президентом РФ Владимиром Путиным.
Также лидер государства рассказал, что напивался после избрания президентом, но “не в стельку”
Кроме того, Зеленский отметил, что уже не чувствует себя артистом:
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– Кто я? Я больше не актер. Я остался точно человеком, и меня не сломали вещи, которые появляются у человека, который имеет такую должность.
К слову, Зеленский рассказал, когда можно будет увидеть первые “посадки”.
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