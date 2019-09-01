Самый сложный момент для Владимира Зеленского на посту президента связан с войной на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что самым сложным моментом за 100 дней его президентства были гибели четырех украинских бойцов на Донбассе и переговоры после этого с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также лидер государства рассказал, что напивался после избрания президентом, но “не в стельку”

Кроме того, Зеленский отметил, что уже не чувствует себя артистом:

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– Кто я? Я больше не актер. Я остался точно человеком, и меня не сломали вещи, которые появляются у человека, который имеет такую должность.

К слову, Зеленский рассказал, когда можно будет увидеть первые “посадки”.