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Факти / Україна / Політика

Зеленський назвав найскладніший момент на посаді президента

Найскладніший момент для Володимира Зеленського на посаді президента пов’язаний із війною на Донбасі.

Зеленський назвав найскладніший момент на посаді президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, що найскладнішим моментом за 100 днів його президенства були загибель чотирьох українських бійців на Донбасі та переговори після цього з президентом РФ Володимиром Путіним.

Також лідер держави розповів, що напивався після обрання президентом, але “не в стєльку”

Перші 100 днів Володимира Зеленського

Крім того, Зеленський зауважив, що вже не відчуває себе артистом:

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– Хто я? Я більше не актор. Я залишився точно людиною, і мене не зламали речі, які з’являються у людини, яка має таку посаду.

До слова, Зеленський розповів, коли можна буде побачити перші “посадки”.

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