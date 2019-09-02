Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики Украины.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский обнародовал фамилии части команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины.

Музеи и заповедники – Мария Задорожная;

спорт – Владимир Шумилин;

кино – Виктория Ярмощук;

медиа и информационная безопасность – Федор Гречанинов;

театр – Андрей Палатный;

музыка – Галина Григоренко;

туризм – Павел Корниенко;

благотворительность и волонтерство – Лера Татарчук;

книги и издательская индустрия – Антон Мартынов;

гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий – Александра Дворецкая;

операционный директор Офиса по разработке гуманитарной политики – Алексей Сивирин.

Читайте: Комитет рекомендовал Раде окончательно снять депутатскую неприкосновенность

Бородянский добавил, что идет поиск координатора направления религия и молодежная политика.

Ранее Факты ICTV писали, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель анонсировал увеличение добычи газа и активную работу над энергоэффективностью.