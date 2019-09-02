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Факты / Украина / Политика

Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики (СПИСОК)

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики Украины.

Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики (СПИСОК)

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский обнародовал фамилии части команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины.

  • Музеи и заповедники – Мария Задорожная;
  • спорт – Владимир Шумилин;
  • кино – Виктория Ярмощук;
  • медиа и информационная безопасность – Федор Гречанинов;
  • театр – Андрей Палатный;
  • музыка – Галина Григоренко;
  • туризм – Павел Корниенко;
  • благотворительность и волонтерство – Лера Татарчук;
  • книги и издательская индустрия – Антон Мартынов;
  • гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий – Александра Дворецкая;
  • операционный директор Офиса по разработке гуманитарной политики – Алексей Сивирин.

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Бородянский добавил, что идет поиск координатора направления религия и молодежная политика.

Ранее Факты ICTV писали, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель анонсировал увеличение добычи газа и активную работу над энергоэффективностью.

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