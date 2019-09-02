Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики Украины.
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский обнародовал фамилии части команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины.
- Музеи и заповедники – Мария Задорожная;
- спорт – Владимир Шумилин;
- кино – Виктория Ярмощук;
- медиа и информационная безопасность – Федор Гречанинов;
- театр – Андрей Палатный;
- музыка – Галина Григоренко;
- туризм – Павел Корниенко;
- благотворительность и волонтерство – Лера Татарчук;
- книги и издательская индустрия – Антон Мартынов;
- гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий – Александра Дворецкая;
- операционный директор Офиса по разработке гуманитарной политики – Алексей Сивирин.
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Бородянский добавил, что идет поиск координатора направления религия и молодежная политика.
Ранее Факты ICTV писали, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель анонсировал увеличение добычи газа и активную работу над энергоэффективностью.