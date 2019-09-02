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Факты / Украина

Украина увеличит добычу газа – Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель анонсировал увеличение добычи газа и активную работу над энергоэффективностью.

Украина увеличит добычу газа – Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что увеличение добычи газа в Украине и работа над энергоэффективностью – приоритетные задачи для правительства.

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– Одним из главных, чрезвычайных приоритетов, который закладывает новое правительство — это будет энергоэффективность. Мы знаем, что у нас есть такой эффект как энергетическая бедность. Если мы дальше будем увеличивать нагрузку на платежках, мы просто не сможем людей вырвать из круга бедности, когда человек все-таки должен потреблять, но заплатить за это деньги, которые сейчас требуются не может, – сказал Оржель.

Также он добавил, что для Украины важно увеличить добычу собственного газа.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине уже есть две победы, которые касаются борьбы с рейдерством в стране.

Фото: Кабмин

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