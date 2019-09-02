Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський представив команду Офісу з розробки гуманітарної політики України.

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський оприлюднив прізвища частини команди Офісу з розробки гуманітарної політики України.

Музеї та заповідники – Марія Задорожна;

спорт – Володимир Шумілін;

кіно – Вікторія Ярмощук;

медіа та інформаційна безпека – Федір Гречанінов;

театр – Андрій Палатний;

музика – Галина Григоренко;

туризм – Павло Корнієнко;

благодійність і волонтерство – Лера Татарчук;

книги та видавнича індустрія – Антон Мартинов;

гуманітарна та інформаційна політика тимчасово окупованих територій – Олександра Дворецька;

операційний директор Офісу з розробки гуманітарної політики – Олексій Сівірін.

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Бородянський додав, що йде пошук координатора напрямку релігія і молодіжна політика.

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