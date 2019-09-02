Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський представив команду Офісу з розробки гуманітарної політики України.
Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський оприлюднив прізвища частини команди Офісу з розробки гуманітарної політики України.
- Музеї та заповідники – Марія Задорожна;
- спорт – Володимир Шумілін;
- кіно – Вікторія Ярмощук;
- медіа та інформаційна безпека – Федір Гречанінов;
- театр – Андрій Палатний;
- музика – Галина Григоренко;
- туризм – Павло Корнієнко;
- благодійність і волонтерство – Лера Татарчук;
- книги та видавнича індустрія – Антон Мартинов;
- гуманітарна та інформаційна політика тимчасово окупованих територій – Олександра Дворецька;
- операційний директор Офісу з розробки гуманітарної політики – Олексій Сівірін.
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Бородянський додав, що йде пошук координатора напрямку релігія і молодіжна політика.
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