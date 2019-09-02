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Факти / Україна / Політика

Бородянський представив команду Офісу з розробки гуманітарної політики (СПИСОК)

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський представив команду Офісу з розробки гуманітарної політики України.

Бородянський представив команду Офісу з розробки гуманітарної політики (СПИСОК)

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський оприлюднив прізвища частини команди Офісу з розробки гуманітарної політики України.

  • Музеї та заповідники – Марія Задорожна;
  • спорт – Володимир Шумілін;
  • кіно – Вікторія Ярмощук;
  • медіа та інформаційна безпека – Федір Гречанінов;
  • театр – Андрій Палатний;
  • музика – Галина Григоренко;
  • туризм – Павло Корнієнко;
  • благодійність і волонтерство – Лера Татарчук;
  • книги та видавнича індустрія – Антон Мартинов;
  • гуманітарна та інформаційна політика тимчасово окупованих територій – Олександра Дворецька;
  • операційний директор Офісу з розробки гуманітарної політики – Олексій Сівірін.

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Бородянський додав, що йде пошук координатора напрямку релігія і молодіжна політика.

Раніше Факти ICTV писали, що міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель анонсував збільшення видобутку газу та активну роботу над енергоефективністю.

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