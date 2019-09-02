Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять решение о внесении изменений в Конституцию Украины насчет депутатской неприкосновенности.

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту окончательно внести изменения в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины.

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Изымается название статьи – Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, а также убирается норма, согласно которой нардепы не могут без согласия Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Однако, депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, но это не касается оскорблений и клеветы.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, во время первого заседания Верховной Рады IX созыва приняли проект закона о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении.