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Факты / Украина

Департамент защиты экономики Нацполиции ликвидирован

Новый Кабмин на первом заседании ликвидировал Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Олексій Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что полиция больше не имеет права вмешиваться в деятельность бизнеса, потому что Департамент защиты экономики ликвидирован.

– Мы ликвидировали подразделение, которое занималось раскрытием экономических преступлений. Потому что эта одиозная структура не защищала бизнес, а систематически мешала ему работать, – подчеркнул глава правительства.

По его словам, вместо него будет создана эффективная структура для расследования финансовых преступлений, куда смогут прийти на работу порядочные и честные работники.

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– В ближайшее время мы ожидаем, что парламент поддержит проект решения о создании нового органа, который будет заниматься вопросами экономических преступлений, – добавил Гончарук.

Ранее Алексей Гончарук объяснил, почему Арсена Авакова оставили на должности министра внутренних дел.

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