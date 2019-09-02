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Факти / Україна

Департамент захисту економіки Нацполіції ліквідовано

Новий Кабмін на першому засіданні ліквідував Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Олексій Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що поліція більше не має права втручатися у діяльність бізнесу, адже Департамент захисту економіки ліквідовано.

– Ми ліквідували підрозділ, який займався розкриттям економічних злочинів. Бо ця одіозна структура не захищала бізнес, а систематично заважала йому працювати, – наголосив глава уряду.

За його словами, натомість буде створена ефективна структура для розслідування фінансових злочинів, куди зможуть прийти на роботу порядні та чесні працівники.

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– Найближчим часом ми очікуємо, що парламент підтримає проект рішення про створення нового органу, який буде опікуватись питаннями економічних злочинів, – додав Гончарук.

Раніше Олексій Гончарук пояснив, чому Арсена Авакова лишили на посаді міністра внутрішніх справ.

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