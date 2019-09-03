Верховная Рада ІХ созыва приняла законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины во втором чтении и в целом.

Законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом.

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Депутаты поддержали законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституции.

За проголосовали 373 народных депутата, воздержались – 3, не голосовали – 28 парламентариев.

Напомним, 29 августа законопроект об отмене неприкосновенности нардепов был принят в первом чтении. За такое решение проголосовало 363 народных депутата.

Законопроектом предлагается исключить из ст. 80 Конституции положение о том, что нардепы не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

Депутаты не будут нести ответственность за политические решения, за голосование или политические выступления.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.