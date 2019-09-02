Комітет з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити рішення про внесення змін до Конституції України щодо депутатської недоторканності.

Комітет з питань правової політики рекомендував парламенту остаточно внести зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.

Законопроект передбачає внесення змін до ст. 80 Конституції України.

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Вилучається назва статті – Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, а також забирається норма, згідно з якою нардепи не можуть без згоди Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Однак, депутати не будуть юридично відповідати за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, але це не стосується образ та наклепів.

Зміни повинні вступити в силу з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, під час першого засідання Верховної Ради IX скликання ухвалили проект закону щодо зняття депутатської недоторканності у першому читанні.