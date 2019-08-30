PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Рада приняла в первом чтении законопроект №7203 о снятии неприкосновенности

Верховная Рада ІХ созыва приняла законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.

Рада приняла в первом чтении законопроект №7203 о снятии неприкосновенности

В первом чтении Верховной Радой был принят законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины. Предварительно  депутаты одобрили проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины.

За такое решение проголосовало 363 народных депутата, воздержались – 28 парламентариев, против никто не высказался.

Читайте: Верховная Рада: онлайн прямой эфир первого заседения депутатов IX созыва

Вот как голосовали за законопроект про фракциям.

После получения вывода Конституционного суда парламент может одобрить принять в первом чтении такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Законопроектом предлагается исключить из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

К слову, в начале июня 2018 года Конституционный суд Украины одобрил снятие депутатской неприкосновенности. Мы писали, что означает депутатская неприкосновенность на практике.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Верховная рада ІХ созыва собралась на первое заседание (ОНЛАЙН)
Верховная рада ІХ созыва собралась на первое заседание (ОНЛАЙН)
Зоряна Черненко
Министром здравоохранения стала Зоряна Черненко. Что о ней известно
Алексей Оржель
Министр энергетики – что известно об Алексее Оржеле
Оксана Маркарова
Министр финансов Оксана Маркарова – топ-5 фактов о политике
Руслан Стефанчук – первый заместитель главы Верховной Рады ІХ созыва
Руслан Стефанчук – первый заместитель главы Верховной Рады ІХ созыва
Тимофій Милованов
Что известно о Тимофее Милованове – министре экономики
Анна Новосад – что известно о новом министре образования
Анна Новосад – что известно о новом министре образования
Кто возглавил комитеты Рады (СПИСОК)
Кто возглавил комитеты Рады (СПИСОК)
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка