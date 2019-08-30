Верховная Рада ІХ созыва приняла законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.

В первом чтении Верховной Радой был принят законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины. Предварительно депутаты одобрили проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины.

За такое решение проголосовало 363 народных депутата, воздержались – 28 парламентариев, против никто не высказался.

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Вот как голосовали за законопроект про фракциям.

После получения вывода Конституционного суда парламент может одобрить принять в первом чтении такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Законопроектом предлагается исключить из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

К слову, в начале июня 2018 года Конституционный суд Украины одобрил снятие депутатской неприкосновенности. Мы писали, что означает депутатская неприкосновенность на практике.