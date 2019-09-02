Алексей Гончарук назвал ориентировочные сроки начала реформы рынка земли в Украине.
Премьер-министр Алексей Гончарук ожидает, что реформа рынка земли ориентировочно начнется летом следующего года.
Об этом он заявил в эфире Свободы слова на ICTV.
– Ориентировочная дата – лето следующего года. Мы рассчитываем, что к тому времени общее кредитование в гривне будет доступнее.
Глава Кабмина также заявил, что необходимо разрешить операции с землей, в том числе для иностранных граждан, которые регистрируют юридическое лицо и платят налоги в Украине.
Читайте: Снижение тарифов, рост экономики и рынок земли – что пообещал Гончарук
По словам главы правительства, это наиболее экономически выгодная модель, которая будет способствовать поступлениям в бюджет.
– То, что рынка земле нет – это иллюзия. Он “серый”. Страдают в итоге владельцы, – сказал Гончарук.
Кроме того, премьер сообщил, что правительство просчитало со Всемирным банком 25 сценариев запуска в Украине рынка земли.
К слову, Гончарук рассказал, благодаря каким шагам Кабмин планирует поднимать экономику в Украине.