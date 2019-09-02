Алексей Гончарук назвал ориентировочные сроки начала реформы рынка земли в Украине.

Премьер-министр Алексей Гончарук ожидает, что реформа рынка земли ориентировочно начнется летом следующего года.

Об этом он заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

– Ориентировочная дата – лето следующего года. Мы рассчитываем, что к тому времени общее кредитование в гривне будет доступнее.

Глава Кабмина также заявил, что необходимо разрешить операции с землей, в том числе для иностранных граждан, которые регистрируют юридическое лицо и платят налоги в Украине.

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По словам главы правительства, это наиболее экономически выгодная модель, которая будет способствовать поступлениям в бюджет.

– То, что рынка земле нет – это иллюзия. Он “серый”. Страдают в итоге владельцы, – сказал Гончарук.

Кроме того, премьер сообщил, что правительство просчитало со Всемирным банком 25 сценариев запуска в Украине рынка земли.

К слову, Гончарук рассказал, благодаря каким шагам Кабмин планирует поднимать экономику в Украине.