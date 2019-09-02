PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кабмин просчитал 25 сценариев реформы рынка земли – Гончарук

Алексей Гончарук назвал ориентировочные сроки начала реформы рынка земли в Украине.

Кабмин просчитал 25 сценариев реформы рынка земли – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук ожидает, что реформа рынка земли ориентировочно начнется летом следующего года.

Об этом он заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

– Ориентировочная дата – лето следующего года. Мы рассчитываем, что к тому времени общее кредитование в гривне будет доступнее.

Глава Кабмина также заявил, что необходимо разрешить операции с землей, в том числе для иностранных граждан, которые регистрируют юридическое лицо и платят налоги в Украине.

Читайте: Снижение тарифов, рост экономики и рынок земли – что пообещал Гончарук

По словам главы правительства, это наиболее экономически выгодная модель, которая будет способствовать поступлениям в бюджет.

– То, что рынка земле нет – это иллюзия. Он “серый”. Страдают в итоге владельцы, – сказал Гончарук.

Кроме того, премьер сообщил, что правительство просчитало со Всемирным банком 25 сценариев запуска в Украине рынка земли.

К слову, Гончарук рассказал, благодаря каким шагам Кабмин планирует поднимать экономику в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Олексій Гончарук
Рост экономики: Гончарук назвал 7 шагов Кабмина
Олексій Гончарук
Департамент защиты экономики Нацполиции ликвидирован
О конфликте интересов, моновласти и реформах: будет ли успешным новый Кабмин
О конфликте интересов, моновласти и реформах: будет ли успешным новый Кабмин
Кабінет міністрів
Снижение тарифов, рост экономики и рынок земли – что пообещал Гончарук
Рынок земли
Рынок земли откроют в середине 2020 года – Гончарук
Олександр Гончарук
За пять лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40% – Гончарук
Кабмін
Первое заседание Кабмина Гончарука (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Гончарук провел экскурсию по Кабмину на электросамокате
Гончарук провел экскурсию по Кабмину на электросамокате
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка