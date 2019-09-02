Олексій Гончарук назвав орієнтовні терміни початку реформи ринку землі в Україні.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук очікує, що реформа ринку землі орієнтовно розпочнеться влітку наступного року.
Про це він заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.
– Орієнтовна дата – літо наступного року. Ми розраховуємо, що до того часу загальне кредитування в гривні буде доступніше.
Глава Кабміну також заявив, що необхідно дозволити операції з землею, в тому числі для іноземних громадян, які реєструють юридичну особу і сплачують податки в Україні.
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За словами очільника уряду, це найбільш економічно вигідна модель, що сприятиме надходженням у бюджет.
– Те, що ринку землі немає – це ілюзія. Він “сірий”. Страждають зрештою власники, – сказав Гончарук.
Крім того, прем’єр повідомив, що уряд прорахував із Всесвітнім банком 25 сценаріїв запуску в Україні ринку землі.
До слова, Гончарук розповів, завдяки яким крокам Кабмін планує піднімати економіку в Україні.