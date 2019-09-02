Новый Кабинет министров сосредоточится на том, чтобы поднять экономику Украины и улучшить жизнь украинцев.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Алексей Гончарук рассказал об основных направлениях работы Кабинета министров.

Одним из основных направлений работы станет сфера экономики. В планах правительства увеличить ВВП Украины на 40% в течение следующих пяти лет. Такой рост, в свою очередь, должен привести к созданию 1 млн рабочих мест.

Также большое место в работе Кабмина будут занимать коммунальные платежки. Правительство планирует снизить тарифы с помощью энергоэффективных мероприятий.

Рынок земли планируют либерализовать в середине 2020 года. Столько времени необходимо для того, чтобы провести надлежащую работу над реформой.

Планируется проведение и налоговой реформы весной 2020 года, во время которой пересмотрят систему налогов.

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Уже очень скоро начнутся первые шаги реализации программы Государство в смартфоне. Планируется, что с 1 октября исчезнет обращение бумажных документов между ведомствами. А уже в 2020 году Украину ожидает цифровизация.

Также Украину должны покрыть скоростным интернетом.

Сосредоточится Кабмин и на инфраструктуре Украины. Планируется отремонтировать 24 тыс. км дорог и обеспечить работу 15 аэропортов и пяти морских портов.

В поле зрения правительства окажутся демографическая и экологическая ситуации в Украине. Внедрят систему мониторинга вредных выбросов, которая призвана уменьшить их количество.

Кроме того, нужно создать такие условия, которые позволят возвращать украинцев из-за рубежа. Также рождаться украинцев должно больше, чем умирать.

В течение нескольких следующих недель Кабинет министров сосредоточится на создании эффективных команд в министерствах, а коррумпированных менеджеров уволят.

Через месяц правительство представит подробную программу работы, в которой будут прописаны критерии эффективности и сроки выполнения задач.

К слову, президент Владимир Зеленский рассказал о причине, по который Кабинет министров могут отправить в отставку.