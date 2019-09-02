В аннексированном Крыму у детей снова появились симптомы отравления: сыпь, кашель, жжение в глазах. Усиливаются симптомы в вечернее время и ночное.

В аннексированном Крыму жители Армянска снова жалуются на загрязненный воздух: по их словам, запах химикатов появился вечером 29 августа.

Оккупационные власти пытаются скрыть проблемы.

– Выбросы небольшими порциями идут постоянно. У меня окна квартиры стоят ночью на проветривании, запах ощущается. Но это не кислота, а что-то другое. Позавчера был большой выброс, приблизительно в пять утра, у меня под окном моментально “сгорели” розы”, – рассказала она.

У детей снова появились симптомы отравления: сыпь, кашель, жжение в глазах.

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– Есть запах серы и сладковатый привкус во рту. Приезжие в ужасе, спрашивают, что у нас тут происходит, потому что у них за три дня состояние ухудшилось. У многих обостряются хронические заболевания, они чувствуют, что здесь что-то не так, – говорит одна из активисток.

Она рассказывает, что такой же жирный налет встречается в подъезде, на окнах и на машинах.

Напомним, США выражают сильную обеспокоенность в связи с милитаризацией Крыма Россией и обстановкой, которая сложилась в Черном море из-за этого.