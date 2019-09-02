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Факти / Україна / Суспільство

Висип і печіння в очах: кримчани скаржаться на хімічні викиди в Армянську

В анексованому Криму у дітей знову з’явилися симптоми отруєння: висип, кашель, печіння в очах. Посилюються симптоми у вечірній час і нічний.

Висип і печіння в очах: кримчани скаржаться на хімічні викиди в Армянську

В анексованому Криму жителі Армянська знову скаржаться на забруднене повітря: за їхніми словами, запах хімікатів з’явився ввечері 29 серпня.

Окупаційна влада намагається приховати проблеми.

– Викиди невеликими порціями йдуть постійно. У мене вікна квартири стоять вночі на провітрюванні, запах відчувається. Але це не кислота, а щось інше. Позавчора був великий викид, приблизно в п’ять ранку, у мене під вікном моментально “згоріли” троянди”, – розповіла вона.

У дітей знову з’явилися симптоми отруєння: висип, кашель, печіння в очах.

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– Є запах сірки і солодкуватий присмак у роті. Приїжджі питають, що у нас тут відбувається, тому що у них за три дні стан погіршився. У багатьох загострюються хронічні захворювання, вони відчувають, що тут щось не так, – говорить одна з активісток.

Вона розповідає, що такий самий жирний наліт є у під’їзді, на вікнах та на машинах.

Нагадаємо, США висловлюють сильну стурбованість у зв’язку з мілітаризацією Криму Росією і обстановкою, яка склалася в Чорному морі через це.

Джерело: Крим. Реалії

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