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Факты / Украина / Политика

Изменения в Конституцию: Рада планирует направить в КСУ 7 законопроектов

Рада планирует завтра направить в Конституционный суд законопроекты об изменениях в Конституцию Украины.

Изменения в Конституцию: Рада планирует направить в КСУ 7 законопроектов

3 сентября Верховная Рада Украины планирует включить в повестку дня и направить в Конституционный суд семь законопроектов.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, все законопроекты касаются изменений в Конституцию Украины.

Речь идет о законопроектах №№1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1027, 1028.

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Первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко напомнил, что для направления законопроектов на вывод в Конституционный суд нужно 226 голосов нардепов.

– Конечно, обсуждение по процедуре, – добавил он.

К слову, в Слуге народа заявляли, что фракция работает над 465 инициативами о внесении изменений в Конституцию Украины.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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