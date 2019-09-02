Рада планирует завтра направить в Конституционный суд законопроекты об изменениях в Конституцию Украины.

3 сентября Верховная Рада Украины планирует включить в повестку дня и направить в Конституционный суд семь законопроектов.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, все законопроекты касаются изменений в Конституцию Украины.

Речь идет о законопроектах №№1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1027, 1028.

Читайте: Рада 3 сентября может окончательно снять депутатскую неприкосновенность

Первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко напомнил, что для направления законопроектов на вывод в Конституционный суд нужно 226 голосов нардепов.

– Конечно, обсуждение по процедуре, – добавил он.

К слову, в Слуге народа заявляли, что фракция работает над 465 инициативами о внесении изменений в Конституцию Украины.