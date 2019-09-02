Рада планує завтра направити до Конституційного суду законопроекти щодо змін у Конституцію України.

3 вересня Верховна рада України планує включити до порядку денного та направити до Конституційного суду сім законопроектів.

За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, усі законопроекти стосуються змін до Конституції України.

Мова йде про законопроекти №№1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1027, 1028.

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Перший замголови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко нагадав, що для направлення законопроектів на висновок до Конституційного суду потрібно 226 голосів нардепів.

– Звичайно, обговорення за процедурою, – додав він.

До слова, в Слузі народу заявляли, що фракція працює над 465 ініціативами про внесення змін до Конституції України.