PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зростання економіки: Гончарук назвав 7 кроків Кабміну

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів, завдяки яким крокам Кабмін планує піднімати економіку в Україні.

Олексій Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук прогнозує зростання економіки у наступному році на 5%. Про це він заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

За словами глави Кабміну, в Україні для цього потрібно підвищити продуктивність праці, побороти корупцію, контрабанду та створити конкурентний ринок для залучення інвестицій.

Читайте: Зниження тарифів, зростання економіки і ринок землі – що пообіцяв Гончарук

7 кроків Кабміну Гончарука задля зростання економіки:

  • В Україні потрібно підвищити продуктивність праці. Для цього країна повинна інвестувати у технології та освіту.
  • Україна повинна залучати іноземні інвестиції. Для цього рейдерство повинно піти у минуле. Держава має створити конкурентний ринок. Країна повинна розібратися з монополістами.
  • Україні потрібна велика приватизація. У держави має залишитися майно, яке окрім того, що приносить гроші, має також важливе соціальне або безпекове значення.
  • Національний банк України має максимально знизити ставку кредитування банків та скасувати бар’єри для вільного руху капіталу.
  • Україна має побороти контрабанду, бо вона вбиває конкуренцію та відлякує інвесторів.
  • У країні потрібно привести у порядок трудові відносини, особливо у малому і середньому бізнесі.
  • Бізнес не повинен витрачати часу на папірці. Бізнес має перейти на софт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про причину, через яку Кабінет міністрів можуть відправити у відставку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Мені ніхто не заважав формувати Кабмін – Гончарук
Мені ніхто не заважав формувати Кабмін – Гончарук
Уряд прорахував 25 сценаріїв реформи ринку землі – Гончарук
Уряд прорахував 25 сценаріїв реформи ринку землі – Гончарук
Олексій Гончарук
Департамент захисту економіки Нацполіції ліквідовано
Про конфлікт інтересів, моновладу та реформи: чи буде успішним новий Кабмін
Про конфлікт інтересів, моновладу та реформи: чи буде успішним новий Кабмін
Кабінет міністрів
Зниження тарифів, зростання економіки і ринок землі – що пообіцяв Гончарук
Не повинні перетворюватися на шоу: засідання Кабміну будуть закритими для ЗМІ
Не повинні перетворюватися на шоу: засідання Кабміну будуть закритими для ЗМІ
кабмин
Зеленський зустрівся з керівництвом ВР і Кабміну – про що говорили
Автопарк Кабміну: які автомобілі задекларували міністри
Автопарк Кабміну: які автомобілі задекларували міністри
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка