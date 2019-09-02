Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів, завдяки яким крокам Кабмін планує піднімати економіку в Україні.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук прогнозує зростання економіки у наступному році на 5%. Про це він заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

За словами глави Кабміну, в Україні для цього потрібно підвищити продуктивність праці, побороти корупцію, контрабанду та створити конкурентний ринок для залучення інвестицій.

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7 кроків Кабміну Гончарука задля зростання економіки:

В Україні потрібно підвищити продуктивність праці. Для цього країна повинна інвестувати у технології та освіту.

Україна повинна залучати іноземні інвестиції. Для цього рейдерство повинно піти у минуле. Держава має створити конкурентний ринок. Країна повинна розібратися з монополістами.

Україні потрібна велика приватизація. У держави має залишитися майно, яке окрім того, що приносить гроші, має також важливе соціальне або безпекове значення.

Національний банк України має максимально знизити ставку кредитування банків та скасувати бар’єри для вільного руху капіталу.

Україна має побороти контрабанду, бо вона вбиває конкуренцію та відлякує інвесторів.

У країні потрібно привести у порядок трудові відносини, особливо у малому і середньому бізнесі.

Бізнес не повинен витрачати часу на папірці. Бізнес має перейти на софт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про причину, через яку Кабінет міністрів можуть відправити у відставку.