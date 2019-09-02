Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів, завдяки яким крокам Кабмін планує піднімати економіку в Україні.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук прогнозує зростання економіки у наступному році на 5%. Про це він заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.
За словами глави Кабміну, в Україні для цього потрібно підвищити продуктивність праці, побороти корупцію, контрабанду та створити конкурентний ринок для залучення інвестицій.
Читайте: Зниження тарифів, зростання економіки і ринок землі – що пообіцяв Гончарук
7 кроків Кабміну Гончарука задля зростання економіки:
- В Україні потрібно підвищити продуктивність праці. Для цього країна повинна інвестувати у технології та освіту.
- Україна повинна залучати іноземні інвестиції. Для цього рейдерство повинно піти у минуле. Держава має створити конкурентний ринок. Країна повинна розібратися з монополістами.
- Україні потрібна велика приватизація. У держави має залишитися майно, яке окрім того, що приносить гроші, має також важливе соціальне або безпекове значення.
- Національний банк України має максимально знизити ставку кредитування банків та скасувати бар’єри для вільного руху капіталу.
- Україна має побороти контрабанду, бо вона вбиває конкуренцію та відлякує інвесторів.
- У країні потрібно привести у порядок трудові відносини, особливо у малому і середньому бізнесі.
- Бізнес не повинен витрачати часу на папірці. Бізнес має перейти на софт.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про причину, через яку Кабінет міністрів можуть відправити у відставку.