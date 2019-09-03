К концу 2019 Верховная Рада хотела бы принять около 500 проектов законов, которые уже наработаны.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что для того, чтобы до конца 2019 года Верховная Рада смогла принять 500 законопроектов, в комитетах придется работать и по ночам, и в выходные.

После этого планируется уменьшить темпы рассмотрения и принятия законопроектов.

– Они должны это делать… Так должна работать Верховная Рада. Возможно, через 3-4 месяца, когда мы проголосуем те 400 -500 законопроектов, которые наработаны, мы уменьшим темп, – сказал Арахамия.

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Он добавил, что люди ожидают от нового парламента быстрых изменений и должен он воплотить их надежды.

К слову, 3 сентября Верховная Рада приняла проект закона о снятии депутатской неприкосновенности.

Фото: Верховная Рада