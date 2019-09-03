До кінця 2019 року Верховна Рада хотіла б ухвалити близько 500 проектів законів, які вже напрацьовані.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що для того, аби до кінця 2019 року Верховна Рада змогла ухвалити 500 законопроектів, в комітетах доведеться працювати і ночами, і вихідними.

Після цього планують зменшити темпи розгляду та ухвалення законопроектів.

– Вони повинні це робити… Так повинна працювати Верховна Рада. Можливо, через 3-4 місяці, коли ми проголосуємо ті 400-500 законопроектів, які напрацьовані, ми зменшимо темп, – сказав Арахамія.

Читайте: Календар роботи Верховної Ради

Він додав, що люди очікують від нового парламенту швидких змін і він має втілити їхні сподівання.

До слова, 3 вересня Верховна Рада ухвалила проект закону про зняття депутатської недоторканності.

Фото: Верховна Рада