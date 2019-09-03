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Факти / Україна

500 законопроектів – Арахамія про плани Ради до кінця 2019 року

До кінця 2019 року Верховна Рада хотіла б ухвалити близько 500 проектів законів, які вже напрацьовані.

Верховна Рада

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що для того, аби до кінця 2019 року Верховна Рада змогла ухвалити 500 законопроектів, в комітетах доведеться працювати і ночами, і вихідними.

Після цього планують зменшити темпи розгляду та ухвалення законопроектів.

– Вони повинні це робити… Так повинна працювати Верховна Рада. Можливо, через 3-4 місяці, коли ми проголосуємо ті 400-500 законопроектів, які напрацьовані, ми зменшимо темп, – сказав Арахамія.

Читайте: Календар роботи Верховної Ради

Він додав, що люди очікують від нового парламенту швидких змін і він має втілити їхні сподівання.

До слова, 3 вересня Верховна Рада ухвалила проект закону про зняття депутатської недоторканності.

Фото: Верховна Рада

Джерело: РБК-Україна

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