Верховная Рада ІХ созыва утвердила календарный план второй сессии.
Верховная Рада утвердила календарный план осенней сессии, проголосовав за проект постановления №1087.
– Этим проектом предлагается начать вторую сессию IX созыва 3-го сентября и завершить ее работу 24 января 2020 года, – заявил представитель комитета парламента по вопросам регламента Сергей Кальченко.
Читайте: Как нардепы голосовали за состав нового Кабинета министров Украины (СПИСОК)
В календаре предусмотренно 10 пленарных недель, 6 недель работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях, 5 недель – для работы с избирателями, а также 8 часов вопросов к правительству.
Ранее Факты ICTV писали, законопроект о снятии депутатской неприкосновенностиподдержали 363 народных депутата.
Фото: dreamstime