Премьериада осталась в прошлом. То, что занимало у предшественников обычно несколько дней, парламент этого созыва сделал за полдня. Не только выбрал премьера, но и всех министров, генпрокурора и председателя СБУ.

Имя нового главы правительства не стало неожиданностью, премьер-министром становится Алексей Гончарук. То, что он главный претендент на кресло главы правительства было известно задолго до голосования. Гончарук обещает стремительный подъем экономики и борьбу с коррупцией. Начнет со своего же Кабинета министров.

Алексей Гончарук стал самым молодым премьер-министром за всю историю Украины, ему 35 лет, юрист по образованию, но в команде Зеленского отвечал за экономические вопросы.

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Без перерыва на обед депутаты взялись за министров. Голосовали пакетом, сразу за всех. В других фракциях сразу заявили, что нажимать зеленые кнопки не собираются, но голосов Слуги народа и так было достаточно.

В правительстве стало меньше министерств, вместо 19 теперь их 15. Также будет только 2 вице-премьера, а не 6, как было раньше.

Перезагрузка украинской власти: как депутаты голосовали за министров

Зато появилось совершенно новое Министерство цифровой трансформации. Его возглавил самый молодой член этого Кабмина Михаил Федоров, ему 28 лет.

А вот министром экономики стал настоящий гуру в этой сфере Тимофей Милованов. Украинский журнал Forbes включил его в сотню самых влиятельных экономистов Украины.

Наибольшая интрига вокруг кандидатуры Арсена Авакова. Перед голосованием фракция Слуги народа собралась на внеочередное собрание. По неофициальной информации, чтобы прояснить ситуацию вокруг назначения министра МВД. А уже через несколько часов Арсен Аваков появился в правительственной ложе.

Из старых министров в новом правительстве в кресле главы Минфина также осталась Оксана Маркарова.

До последнего ходили слухи, что может продолжить работать и Ульяна Супрун, глава Минздрава Украины, но в ее фамилия в правительстве так и не прозвучала.

Еще одна темная лошадка в правительстве – новый министр инфраструктуры Владислав Криклий. Ранее он был советником министра внутренних дел, был заместителем начальника Департамента ГАИ, а затем возглавлял сервисный центр МВД.

В 2015 году Криклий попал в скандальную ситуацию, ДФС заподозрила компанию, которой он владел в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах и открыла производство. Сам он утверждает, что на тот момент к компании уже не имел отношения.

После назначения министров очередь дошла до членов правительства по квоте президента. Зеленский предлагает на должность министра обороны Андрея Загороднюка.

Как и требуют стандарты НАТО, ведомство получило человека не военного. Юрист по специальности, Загороднюк работал в нефтегазовой сфере. В свое время был армейским волонтером, имел должность и при Министерстве обороны.

Вслед свой пост получает и министр иностранных дел Вадим Пристайко. До этого он был представителем Украины в НАТО и заместителем главы Офиса президента.

На должность главы СБУ президент, как и ожидалось, предлагает Ивана Баканова. До прихода в политику он был директором студии Квартал 95. В качестве и.о. Баканов возглавлял СБУ уже три месяца.

А вот кандидатуру генпрокурора депутаты рассматривали уже почти ночью. Зеленский предложил назначить Руслана Рябошапку.

Новый генпрокурор по образованию юрист, работал при нескольких правительствах. В свое время возглавлял Бюро по вопросам антикоррупционной политики. Имел работу и в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции.

За нового генпрокурора отдали свои голоса 312 депутатов. Первое, что сделает, говорит Рябошапка – привлечет к ответственности коррупционеров от власти.

Президент сравнил первые 100 дней своей работы с движением на автомобиле на первой скорости в сумерках. Теперь же Зеленский обещает стране движение уже на 5 скорости. И главную роль в этом как раз и должен сыграть новый состав правительства.

Напомним, Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.