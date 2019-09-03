Прем’єріада залишилась в минулому. Те, що займало у попередників зазвичай кілька днів, парламент цього скликання зробив за півдня. Не тільки обрав прем’єра, а ще й всіх міністрів, генпрокурора та голову СБУ.

Ім’я нового очільника уряду не стало несподіванкою, прем’єр-міністром стає Олексій Гончарук. Те, що він головний претендент на крісло очільника уряду було відомо задовго до голосування. Гончарук обіцяє стрімкий підйом економіки і боротьбу з корупцією. Почне з свого ж Кабінету міністрів.

Олексій Гончарук став наймолодшим прем’єр-міністром за всю історію України, йому 35 років, юрист за освітою, але у команді Зеленського відповідав за економічні питання.

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Без перерви на обід депутати взялися за міністрів. Голосували пакетом, одразу за всіх. В інших фракціях одразу заявили, що натискати зелені кнопки не збираються, але голосів Слуги народу і так було достатньо.

В новому уряді стало менше міністерств, замість 19 тепер їх 15. Також буде лише 2 віце-прем’єри, а не 6, як було раніше.

Перезавантаження української влади: як депутати голосували за міністрів

Натомість з’явилося зовсім нове Міністерство цифрової трансформації. Його очолив наймолодший член цього Кабміну Михайло Федоров, йому 28 років.

А от міністром економіки став справжній гуру в цій сфері Тимофій Мілованов. Український журнал Forbes включив його до сотні найвпливовіших економістів України.

Найбільша інтрига була навколо кандидатури Арсена Авакова. Перед голосуванням фракція Слуги народу зібралась на позачергові збори. За неофіційною інформацією, аби прояснити ситуацію навколо призначення міністра МВС. А вже за кілька годин Арсен Аваков з’явився в урядовій ложі.

Зі старих міністрів у новому уряді в кріслі очільника Мінфіну також залишилась Оксана Маркарова.

До останнього ходили чутки, що може продовжити працювати й Уляна Супрун, очільниця МОЗУ, але у її прізвище у новому уряді так і не прозвучало.

Ще одна темна конячка в уряді – новий міністр інфраструктури Владислав Криклій. Раніше він був радником міністра внутрішніх справ, був заступником начальника Департаменту ДАІ, а потім очолював сервісний центр МВС.

В 2015 році Криклій потрапив в скандальну ситуацію, ДФС запідозрила компанію, якою він володів в ухиленні сплати податків у великих розмірах і відкрила провадження. Сам він стверджує, що на той момент до фірми вже не мав відношення.

Після призначення міністрів черга дійшла до членів Кабміну за квотою президента. Зеленський пропонує на посаду міністра оборони Андрія Загороднюка.

Як і вимагають стандарти НАТО, відомство отримало людину не військову. Юрист за фахом, Загороднюк працював у нафтогазовій сфері. Свого часу був армійським волонтером, мав посаду і при Міністерстві оборони.

Слідом свою посаду отримує і міністр закордонних справ Вадим Пристайко. До цього він був представником України в НАТО і заступником глави Офісу президента.

На посаду голови СБУ президент, як і очікувалося, пропонує Івана Баканова. До приходу в політику він був директором студії Квартал 95. В ролі в.о. Баканов очолював СБУ вже три місяці.

А от кандидатуру генпрокурора депутати розглядали вже майже вночі. Зеленський запропонував призначити Руслана Рябошапку.

Новий генпрокурор за освітою юрист, працював при кількох урядах. Свого часу очолював Бюро з питань антикорупційної політики. Мав роботу і в Нацагентстві з питань запобігання корупції.

За нового генпрокурора віддали свої голоси 312 депутатів. Перше, що зробить, каже Рябошапка – притягне до відповідальності корупціонерів із влади.

Президент порівняв перші 100 днів своєї роботи із рухом на автівці на першій швидкості у сутінках. Тепер же Зеленський обіцяє країні рух вже на 5 швидкості. І головну роль в цьому якраз і має зіграти новий склад уряду.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність.