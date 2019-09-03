PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Поддержать новую власть: в Украину едут американские сенаторы

В Украину едут американские сенаторы, которых не пускает к себе Россия.

Сенат США

Два американских сенатора Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым запретили въезд в Россию, на этой неделе посетят Украину.

– Россия не впускает нас, но мы с Роном Джонсоном приедем в Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку новой украинской власти и способствовать продолжению диалога между Белградом и Приштиной, – отметил Крис Мерфи.

Читайте: Украина, США и Польша подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве

В конце августа Россия запретила въезд американскому демократу Мерфи и республиканцу Джонсону, который является сопредседателем украинской группы в американском Сенате.

К слову, Александр Данилюк заявил, что Кабинет министров создаст новую группу для переговоров с Россией по транзиту газа.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зачем Трампу Россия в G7 и когда состоится встреча с Зеленским
Зачем Трампу Россия в G7 и когда состоится встреча с Зеленским
С Зеленским и без Путина. Как в Польше отметили 80-летие начала Второй мировой
С Зеленским и без Путина. Как в Польше отметили 80-летие начала Второй мировой
Без инфоцентров дела не будет. Почему туристы минуют Карпаты и выбирают Грузию
Без инфоцентров дела не будет. Почему туристы минуют Карпаты и выбирают Грузию
ПАРЄ
Игра в длинную или почему РФ потребует еще больше, если пойти на уступки – Дмитрий Кулеба
Украина вышла на второе место по авиаперевозкам в Восточной Европе
Украина вышла на второе место по авиаперевозкам в Восточной Европе
україна ізраїль, робота в ізраїлі
Легальная работа в Израиле: где сдавать экзамен и какие документы нужны
Злаковые места и большинство в парламентском комитете. Как поделят власть в новой Раде
Злаковые места и большинство в парламентском комитете. Как поделят власть в новой Раде
В Одессе открыли новый офис пятого апелляционного админсуда южного округа
В Одессе открыли новый офис пятого апелляционного админсуда южного округа
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка