В Украину едут американские сенаторы, которых не пускает к себе Россия.

Два американских сенатора Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым запретили въезд в Россию, на этой неделе посетят Украину.

– Россия не впускает нас, но мы с Роном Джонсоном приедем в Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку новой украинской власти и способствовать продолжению диалога между Белградом и Приштиной, – отметил Крис Мерфи.

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Russia wouldn’t let us in, but @RonJohnsonWI and I will be visiting Ukraine, Serbia, and Kosovo this week to demonstrate bipartisan support for the new Ukrainian government and continued dialogue between Belgrade and Pristina. I’m in Berlin today for meetings first. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 2, 2019

В конце августа Россия запретила въезд американскому демократу Мерфи и республиканцу Джонсону, который является сопредседателем украинской группы в американском Сенате.

К слову, Александр Данилюк заявил, что Кабинет министров создаст новую группу для переговоров с Россией по транзиту газа.