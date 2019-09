Два американских сенатора Крис Мерфи и Рон Джонсон, которым запретили въезд в Россию, на этой неделе посетят Украину.

Читайте: Украина, США и Польша подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве

Russia wouldn’t let us in, but @RonJohnsonWI and I will be visiting Ukraine, Serbia, and Kosovo this week to demonstrate bipartisan support for the new Ukrainian government and continued dialogue between Belgrade and Pristina. I’m in Berlin today for meetings first.

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 2, 2019