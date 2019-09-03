PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Киев застыл в пробках из-за ремонта дорог (КАРТА)

В Киеве образовались сильные пробки на правом берегу города.

Киев застыл в пробках из-за ремонта дорог (КАРТА)

В Киеве сегодня, 3 сентября, образовались многочисленные пробки на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Набережно-Луговая, улице Набережно-Рыбальской, а также возле метро Контрактовая площадь и Лукьяновка.

ЧитайтеАвтопарк Кабмина: какие автомобили задекларировали министры

Пробки парализовали и центр города: район возле Бессарабского рынка, бульвар Леси Украинский,  улицу Бассейная, бульвар Дружбы народов, Надднепрянское шоссе, метро Дружбы народов, проспект Валерия Лобановского.

Также движение транспорта затруднено на Голосеевском проспекте, возле станций метро Выставочный центр, Ипподром, Теремки.

Ранее Факты ICTV писали, как ездить и ухаживать за авто осенью.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве студенты отравились шаурмой – семеро в больнице
В Киеве студенты отравились шаурмой – семеро в больнице
Масштабное ДТП на мосту Патона в Киеве, есть пострадавшие
Масштабное ДТП на мосту Патона в Киеве, есть пострадавшие
Бесплатные музеи Киева: куда сходить в столице
Бесплатные музеи Киева: куда сходить в столице
Киев сковали километровые пробки (КАРТА)
Киев сковали километровые пробки (КАРТА)
Пробки в Киеве: причины и почему станут еще больше
Пробки в Киеве: причины и почему станут еще больше
Изменения с сентября 2019: новые школы, тарифы и курс доллара
Изменения с сентября 2019: новые школы, тарифы и курс доллара
пожар в новострое
В Киеве произошел масштабный пожар в новострое
взятка
Мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тыс. за должность в Укрборонпроме – Богдан
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка