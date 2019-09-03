В Киеве образовались сильные пробки на правом берегу города.

В Киеве сегодня, 3 сентября, образовались многочисленные пробки на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Набережно-Луговая, улице Набережно-Рыбальской, а также возле метро Контрактовая площадь и Лукьяновка.

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Пробки парализовали и центр города: район возле Бессарабского рынка, бульвар Леси Украинский, улицу Бассейная, бульвар Дружбы народов, Надднепрянское шоссе, метро Дружбы народов, проспект Валерия Лобановского.

Также движение транспорта затруднено на Голосеевском проспекте, возле станций метро Выставочный центр, Ипподром, Теремки.

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