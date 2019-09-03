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Факти / Україна

Київ завмер у заторах через ремонт доріг (КАРТА)

У Києві утворилися сильні затори на правому березі міста.

Київ завмер у заторах через ремонт доріг (КАРТА)

У Києві сьогодні, 3 вересня, утворились численні затори на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Набережно-Лугова, вулиці Набережно-Рибальській, а також біля метро Контрактова площа та Лук’янівка.

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Затори паралізували і центр міста: район біля Бессарабського ринку, бульвар Лесі Українки, вулиця Басейна, бульвар Дружби народів, Наддніпрянське шосе, метро Дружби народів, проспект Валерія Лобановського.

Також рух транспорту ускладнено на Голосіївському проспекті, біля станцій метро Виставковий центр, Іподром, Теремки.


Раніше Факти ICTV писали, як їздити і доглядати за авто восени.

Фото: Dreamstime

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