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Факты / Украина

Мне никто не мешал формировать Кабмин – Гончарук

Алексей Гончарук рассказал, что ему никто не мешал формировать Кабинет министров Украины.

Мне никто не мешал формировать Кабмин – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ему никто не мешал формировать Кабинет министров. Об этом он рассказал в эфире Свободы слова на ICTV.

– Насколько я буду самостоятельным? Правительство – один из инструментов. Все это работает, чтобы люди жили лучше. Я никогда не достигну экономического роста, если прокуратура будет работать плохо. Это все связанные вещи.

До сих пор мне мне никто не мешал формировать правительство. У меня нет никаких оснований считать, что дальше практика изменится. У меня политика такая – если есть министр, он сам может собрать команду и нести за нее ответственность.

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К слову, Гончарук рассказал, благодаря каким шагам Кабмин планирует поднимать экономику в Украине.

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