Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ему никто не мешал формировать Кабинет министров. Об этом он рассказал в эфире Свободы слова на ICTV.

– Насколько я буду самостоятельным? Правительство – один из инструментов. Все это работает, чтобы люди жили лучше. Я никогда не достигну экономического роста, если прокуратура будет работать плохо. Это все связанные вещи.

До сих пор мне мне никто не мешал формировать правительство. У меня нет никаких оснований считать, что дальше практика изменится. У меня политика такая – если есть министр, он сам может собрать команду и нести за нее ответственность.