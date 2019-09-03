Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що йому ніхто не заважав формувати Кабінет міністрів. Про це він розповів в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Наскільки я буду самостійним? Уряд – один із інструментів. Усе це працює, щоб люди жили краще. Я ніколи не досягну економічного зростання, якщо прокуратура працюватиме погано. Це усе пов’язані речі.

Досі мені мені ніхто не заважав формувати уряд. У мене немає жодних підстав вважати, що далі практика зміниться. У мене політика така – якщо є міністр, він сам може зібрати команду і нести за неї відповідальність.