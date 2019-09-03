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Факти / Україна

Мені ніхто не заважав формувати Кабмін – Гончарук

Олексій Гончарук розповів, що йому ніхто не заважав формувати Кабінет міністрів України.

Мені ніхто не заважав формувати Кабмін – Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що йому ніхто не заважав формувати Кабінет міністрів. Про це він розповів в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Наскільки я буду самостійним? Уряд – один із інструментів. Усе це працює, щоб люди жили краще. Я ніколи не досягну економічного зростання, якщо прокуратура працюватиме погано. Це усе пов’язані речі.

Досі мені мені ніхто не заважав формувати уряд. У мене немає жодних підстав вважати, що далі практика зміниться. У мене політика така – якщо є міністр, він сам може зібрати команду і нести за неї відповідальність.

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До слова, Гончарук розповів, завдяки яким крокам Кабмін планує піднімати економіку в Україні.

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