Конституционный суд должен дать свое заключение о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

За то, чтобы КС дал свое заключение по президентскому законопроекту (№1013), проголосовали 337 народных избранников.

Этим же решением проект закона, который должен вступить в силу со дня публикации, был включен в повестку дня сессии.

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В законопроекте предлагается изъять:

часть пятую статьи 131-2 Конституции Украины, согласно которой законом могут быть определены исключения относительно представительства в суде по трудовым спорам, спорам о защите социальных прав, в отношении выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц, а также лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена;

подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV Переходные положения, согласно которому со дня вступления в силу Закона Украины О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия) представительство в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 131-1 и статьи 131-2 Конституции Украины исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017; в судах апелляционной инстанции – с 1 января 2018; в судах первой инстанции – с 1 января 2019 года.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада ИХ созыва приняла закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.