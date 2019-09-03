PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Монополия адвокатов: Рада направила в КС законопроект Зеленского

Конституционный суд должен дать свое заключение о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

Монополия адвокатов: Рада направила в КС законопроект Зеленского

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

За то, чтобы КС дал свое заключение по президентскому законопроекту (№1013), проголосовали 337 народных избранников.

Этим же решением проект закона, который должен вступить в силу со дня публикации, был включен в повестку дня сессии.

Читайте: Изменения в Конституцию: Рада планирует направить в КСУ 7 законопроектов

В законопроекте предлагается изъять:

  • часть пятую статьи 131-2 Конституции Украины, согласно которой законом могут быть определены исключения относительно представительства в суде по трудовым спорам, спорам о защите социальных прав, в отношении выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц, а также лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена;
  • подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV Переходные положения, согласно которому со дня вступления в силу Закона Украины О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия) представительство в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 131-1 и статьи 131-2 Конституции Украины исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017; в судах апелляционной инстанции – с 1 января 2018; в судах первой инстанции – с 1 января 2019 года.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада ИХ созыва приняла закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Депутатскую неприкосновенность отменили без нарушений – Разумков
Депутатскую неприкосновенность отменили без нарушений – Разумков
Беззащитные депутаты. Плюсы и минусы отмены неприкосновенности
Беззащитные депутаты. Плюсы и минусы отмены неприкосновенности
Календарь работы Верховной Рады
Календарь работы Верховной Рады
Верховна Рада
Почему отменили депутатскую неприкосновенность
Кто не поддержал снятие депутатской неприкосновенности (СПИСОК)
Кто не поддержал снятие депутатской неприкосновенности (СПИСОК)
верховна рада
Поименный список голосования за отмену депутатской неприкосновенности
верховна рада
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
Верховна Рада
Верховная Рада отменила неприкосновенность: в зале Зеленский и Гончарук (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка