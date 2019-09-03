Конституційний суд повинен надати свій висновок щодо внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії.

Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії.

За те, щоб КС дав свій висновок щодо президентського законопроекту (№1013), проголосували 337 народних обранців.

Цим же рішенням проект закону, який повинен вступити в силу з дня публікації, було включено до порядку денного сесії.

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У законопроекті пропонується вилучити:

частину 5 статті 131-2 Конституції України, за якою законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена;

підпункт 11 пункту 16-1 Розділу ХV Перехідні положення, згідно з яким із дня набрання чинності законом України Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) представництво відповідно до пункту 3 частини 1 статті 131–1 та статті 131-2 Конституції України лише прокурорами або адвокатами у Верховному суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон про скасування недоторканності народних депутатів України.