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Факти / Україна

Монополія адвокатів: Рада направила у КС законопроект Зеленського

Конституційний суд повинен надати свій висновок щодо внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії.

Монополія адвокатів: Рада направила у КС законопроект Зеленського

Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії.

За те, щоб КС дав свій висновок щодо президентського законопроекту (№1013), проголосували 337 народних обранців.

Цим же рішенням проект закону, який повинен вступити в силу з дня публікації, було включено до порядку денного сесії.

Читайте: Зміни до Конституції: Рада планує направити в КСУ 7 законопроектів

У законопроекті пропонується вилучити:

  • частину 5 статті 131-2 Конституції України, за якою законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена;
  • підпункт 11 пункту 16-1 Розділу ХV  Перехідні положення, згідно з яким із дня набрання чинності законом України Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) представництво відповідно до пункту 3 частини 1 статті 1311 та статті 131-2 Конституції України лише прокурорами або адвокатами у Верховному суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон про скасування недоторканності народних депутатів України.

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