Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Владимир Зеленский пришел на заседание Верховной Рады IX созыва и призвал народных избранников проголосовать за законопроект №7203 об отмене депутатской неприкосновенности.

– Извините, но если депутат сбивает человека, крышует добычу янтаря, или совершает любое уголовное преступление – он должен нести ответственность. Это законодательный орган, парламент, а не малина, где можно 5 лет скрываться от ответственности. Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной Рады – просто сделайте то, что вы обещали долгие годы простым украинцам, – сказал он.

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Зеленский отметил, что снятие неприкосновенности поддерживают 90% украинцев.

– И я очень не советую проверять эту цифру и смотреть завтра, сколько из них придет под стены Верховной Рады, – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что депутаты не будут нести ответственность за политические решения, за голосование или политические выступления. Законопроект предусматривает разрешение на привлечение к уголовной ответственности.



Напомним, 29 августа законопроект об отмене неприкосновенности нардепов был принят в первом чтении. За такое решение проголосовало 363 народных депутата.

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