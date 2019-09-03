Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів проголосувати за законопроект про скасування депутатської недоторканності.

Володимир Зеленський прийшов на засідання Верховної Ради IX скликання та закликав народних обранців проголосувати за законопроект №7203 про скасування депутатської недоторканності.

– Вибачте, але якщо депутат збиває людину, кришує видобуток бурштину, або чинить будь-який кримінальний злочин – він повинен нести відповідальність. Це законодавчий орган, парламент, а не малина, де можна 5 років ховатися від відповідальності. Я звертаюся зараз до всіх депутатів Верховної Ради – просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки простим українцям, – сказав він.

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Зеленський зазначив, що зняття недоторканності підтримують 90% українців.

– І я дуже не раджу перевіряти цю цифру і дивитися завтра, скільки з них прийде під стіни Верховної Ради, – сказав президент.

Глава держави підкреслив, що депутати не будуть нести відповідальність за політичні рішення, за голосування або політичні виступи. Законопроект передбачає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності.



Нагадаємо, 29 серпня законопроект про скасування недоторканності нардепів був прийнятий в першому читанні. За таке рішення проголосували 363 народних депутати.