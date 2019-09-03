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Факты / Украина

Рейдерам нужно перекрыть три лазейки – Малюська

Министр юстиции сообщил, что Кабмин начал борьбу с рейдерством в Украине.

Рейдерам нужно перекрыть три лазейки – Малюська

Министр юстиции Денис Малюська рассказал в эфире Свободы слова на ICTV, как Кабмин будет бороться с рейдерством в Украине.

– Рейдерство заключается в использовании трех дырок – дырки в законодательстве, второе – в программном обеспечении, которое использует государство, третье – это человеческий фактор, госчиновники, которые получают не очень высокие зарплаты и распоряжаются значительными активами. Эти три дырки – мы уже с ними работаем.

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На вопрос, возможно ли побороть рейдерство в Украине за месяц, Малюська ответил:

– Через месяц посмотрим.

К слову, в Кабмине уже заявили о двух победах, касающихся борьбы с рейдерством в стране.

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