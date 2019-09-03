Министр юстиции сообщил, что Кабмин начал борьбу с рейдерством в Украине.
Министр юстиции Денис Малюська рассказал в эфире Свободы слова на ICTV, как Кабмин будет бороться с рейдерством в Украине.
– Рейдерство заключается в использовании трех дырок – дырки в законодательстве, второе – в программном обеспечении, которое использует государство, третье – это человеческий фактор, госчиновники, которые получают не очень высокие зарплаты и распоряжаются значительными активами. Эти три дырки – мы уже с ними работаем.