Рейдерам потрібно перекрити три лазівки – Малюська
Міністр юстиції повідомив, що Кабмін розпочав боротьбу з рейдерством в Україні.
Міністр юстиції Денис Малюська розповів в ефірі Свободи слова на ICTV, як Кабмін боротиметься з рейдерством в Україні.
– Рейдерство полягає у використанні трьох дірок – дірки у законодавстві, друге – у програмному забезпеченні, яке використовує держава, третє – це людський фактор, держчиновники, які отримують не дуже високі зарплати і розпоряджаються значними активами. Ці три дірки – ми вже з ними працюємо.