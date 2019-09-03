Міністр юстиції повідомив, що Кабмін розпочав боротьбу з рейдерством в Україні.

Міністр юстиції Денис Малюська розповів в ефірі Свободи слова на ICTV, як Кабмін боротиметься з рейдерством в Україні.

– Рейдерство полягає у використанні трьох дірок – дірки у законодавстві, друге – у програмному забезпеченні, яке використовує держава, третє – це людський фактор, держчиновники, які отримують не дуже високі зарплати і розпоряджаються значними активами. Ці три дірки – ми вже з ними працюємо.

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На запитання, чи можливо побороти рейдерство в Україні за місяць, Малюська відповів:

– Через місяць подивимося.

До слова, у Кабміні вже заявили про дві перемоги, які стосуються боротьби з рейдерством в країні.