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Факты / Украина

Уже есть первые победы – Дубилет рассказал о борьбе с рейдерством

В Украине уже есть две победы, которые касаются борьбы с рейдерством в стране.

Дмитро Дубілет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине начали ежедневно публиковать открытые данные о юридических лицах, что поможет в борьбе с рейдерством.

– Часто рейдерство выражается в том, что в компании вдруг изменились владельцы или директора в то время, как реальные владельцы об этом ничего не знают, – сообщил Дубилет.

Теперь жертва рейдерства сможет узнать об этом с задержкой в ​​один день, что министр Кабмина считает первой победой.

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Второй победой Дубилет назвал возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию с помощью iGov.

По его словам, форма была создана таким образом, чтобы ее почти невозможно было отклонить по формальным признакам. Кроме того, комиссия мгновенно получает ее и теперь не придется ждать несколько недель, чтобы заявление поступило в работу.

Таким образом бизнесмены смогут быстро аннулировать мошенническую сделку.

К слову, Факты ICTV публиковали биографию министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

Источник: Дмитрий Дубилет

Фото: Дмитрий Дубилет

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