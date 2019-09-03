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Факты / Украина / Политика

“Прыжок оленя” на 35 лет вперед: Милованов о задачах Минэкономики

На Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ждет трансформация и изменение подходов к политике. Каким видит орган его министр – в материале Фактов ICTV.

Тимофій Милованов

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, рассказал о приоритетах работы своего министерства и планах на ближайшее время.

Приоритетом нового министерства станет политика, которая обеспечит экономический рост страны.

– Эта политика должна быть построена на аналитике, чтобы мы действительно поддерживали и развивали те отрасли или компании, которые того стоят. С точки зрения добавленной стоимости, а не те, которые имеют лучших представителей в парламенте, СМИ или лобби, – отметил министр.

А основные направления – рынок земли, приватизация, продолжение дерегуляции, улучшение таргетирования политики, выравнивание правил игры.

На повестке дня министерства – формирование команды, трансформация, которая улучшит аналитику данных и качество политики органа, а также задания, которые обозначил президент на встрече с Кабмином.

Причем следует изменить и подход к работе – использовать современный инструментарий и современные модели.

– Я пришел из топовых университетов. Они где-то на 15 лет впереди в плане моделирования экономики по сравнению с международными организациями или лучшими правительствами. Потому что на практике отрасли немного запаздывают с передачей информации. А мы еще на 20 лет отстаем. Мы можем улучшить нашу модель, сделать “прыжок оленя” на 35 лет.

К слову, ранее Милованов спрогнозировал снижение тарифов без административного вмешательства Кабмина в их формирования.

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