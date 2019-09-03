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Факти / Україна / Політика

“Стрибок оленя” на 35 років вперед: Милованов про завдання Мінекономіки

На Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства чекає трансформація та зміна підходів до політики. Яким бачить орган його міністр – у матеріалі Фактів ICTV.

Тимофій Милованов

Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, розповів про пріоритети роботи свого міністерства та плани на найближчий час.

Пріоритетом нового міністерства стане політика, що забезпечить економічне зростання країни.

– Ця політика повинна бути побудована на аналітиці, щоб ми дійсно підтримували та розвивали ті галузі чи компанії, які того варті. З точки зору доданої вартості, а не ті , які мають кращих представників в парламенті, ЗМІ чи лобі, – зазначив міністр.

А основні напрями – ринок землі, приватизація, продовження дерегуляції, покращення таргетування політики, вирівняння правил гри.

На порядку денному міністерства – формування команди, трансформація, яка покращить аналітику даних і якість політики органу, а також завдання, які окреслив президент на зустрічі з Кабміном.

Причому варто змінити і підхід до роботи – використовувати сучасний інструментарій та сучасні моделі.

– Я прийшов з топових університетів. Вони десь на 15 років попереду в плані моделювання економіки порівняно з міжнародними організаціями чи найкращими урядами. Тому що на практиці галузі трохи запізнюються з передаванням інформації. А ми ще на 20 років відстаємо. Ми можемо покращити нашу модель, зробити “стрибок оленя”  на 35 років.

До речі, раніше Милованов спрогнозував зниження тарифів без адміністративного втручання Кабміну у їх формування.

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