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Факты / Украина

Украина не имеет долга перед МВФ по программе stand-by 2014 года

По программе stand-by, начатой в 2014 году, Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом.

МВФ

Финальные платежи перед МВФ составляли 156 млн в долларовом эквиваленте.

В то же время в НБУ отметили, что Украина взамен незавершенной программы stand-by 2014 года в 2015 года заключила с МВФ программу расширенного финансирования EFF.

Читайте: Правительство планирует завершить сотрудничество с МВФ – Маркарова

Ее также до завершения в декабре 2018 года заменили на текущую программу stand-by.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что планирует провести переговоры с МВФ касательно новой программы сотрудничества с Украиной на три-четыре года.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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