За програмою stand-by, розпочатою 2014 року, Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом.

Фінальні платежі перед МВФ становили 156 млн у доларовому еквіваленті.

Водночас у НБУ наголосили, що Україна натомість незавершеної програми stand-by 2014 року у 2015 року уклала з МВФ програму розширеного фінансування EFF.

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Її також до завершення у грудні 2018 року замінено на поточну програму stand-by.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що планує провести переговори з МВФ щодо нової програми співпраці з Україною на три-чотири роки.