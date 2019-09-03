Кабмин Гончарука будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с МВФ стала последней.

Министр финансов Оксана Маркарова в эфире Свободы слова заявила, что одной из задач нового правительства Украины станет завершение работы с МВФ.

По ее словам, новая программа станет длиннее предыдущих, но, вероятно, будет последней.

– Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее пересмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы, – сказала она.

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Маркарова подчеркнула, что задача Украины выйти из программы МВФ, как это удалось раньше другим европейским странам.

– Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам будет не нужна помощь кредитора и мы сможем действительно жить сами, – заявила она.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что планирует провести переговоры с МВФ касательно новой программы сотрудничества с Украиной на три-четыре года.