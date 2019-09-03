PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Правительство планирует завершить сотрудничество с МВФ – Маркарова

Кабмин Гончарука будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с МВФ стала последней.

маркарова

Министр финансов Оксана Маркарова в эфире Свободы слова заявила, что одной из задач нового правительства Украины станет завершение работы с МВФ.

По ее словам, новая программа станет длиннее предыдущих, но, вероятно, будет последней.

– Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее пересмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы, – сказала она.

Читайте: Кабмин просчитал 25 сценариев реформы рынка земли – Гончарук

Маркарова подчеркнула, что задача Украины выйти из программы МВФ, как это удалось раньше другим европейским странам.

– Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам будет не нужна помощь кредитора и мы сможем действительно жить сами, – заявила она.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что планирует провести переговоры с МВФ касательно новой программы сотрудничества с Украиной на три-четыре года.

Источник: Свобода слова

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Оксана Маркарова
Министр финансов Оксана Маркарова – топ-5 фактов о политике
Маркарова осталась главой Министерства финансов
Маркарова осталась главой Министерства финансов
Через несколько недель в Киев приедет миссия МВФ – Гончарук
Через несколько недель в Киев приедет миссия МВФ – Гончарук
Маркарова станет министром финансов – Арахамия
Маркарова станет министром финансов – Арахамия
$2 млрд в год – в НБУ рассказали подробности новой программы МВФ
$2 млрд в год – в НБУ рассказали подробности новой программы МВФ
МВФ
Когда миссия МВФ вернется в Украину
Переговоры о сотрудничестве с МВФ возобновятся в сентябре – Герус
Переговоры о сотрудничестве с МВФ возобновятся в сентябре – Герус
Гроші
Украина рассчитывает на $2 млрд по новой программе МВФ – НБУ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка