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Факти / Україна / Політика

Уряд планує завершити співпрацю з МВФ – Маркарова

Кабмін Гончарука працюватиме над тим, щоб програма співпраці з МВФ стала останньою.

маркарова

Міністр фінансів Оксана Макарова в ефірі Свободи слова заявила, що одним із завдань нового уряду України стане завершення роботи з МВФ.

За її словами, нова програма стане довшою за попередні, але, ймовірно, останньою.

– Ми працюємо з МВФ. У нас є формальні місії, які приїжджають обговорити програму або її перегляд. Це те, чого ми очікуємо зараз, щоб обговорити цю програму. Вона буде новою і трохи довшою. Ми її називаємо останньою програмою. Адже за всі попередні роки Україна завжди завершувала і обривала ці програми, – сказала вона.

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Макарова підкреслила, що завдання України вийти з програми МВФ, як це вдалося раніше іншим європейським країнам.

– Виконати програму таким чином, щоб економіка перебувала на тому етапі розвитку, коли нам не потрібна допомога кредитора і ми зможемо дійсно жити самі, – заявила вона.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що планує провести переговори з МВФ щодо нової програми співпраці з Україною на три-чотири роки.

Джерело: Свобода слова

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