На Донбассе погиб украинский боец, еще один военнослужащий получил ранения.

Пророссийсские боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один военный погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 12 обстрелов. В частности, неподалеку Водяного, Гранитного, Лебединского, Новомихайловки, Талаковки, Новотроицкого, Гнутово и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил три обстрела вблизи Новотошковского, Новозвановки и Вильного.

Также дважды нарушался режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Обстрелы позиций велись вблизи Павлополя.

Напомним, 25 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб командир взвода 24-го батальона Айдар.