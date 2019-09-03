На Донбасі загинув український боєць, ще один військовослужбовець отримав поранення.
Проросійські бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті один військовий загинув, ще один отримав поранення.
Бойовики обстрілювали позиції підрозділів ООС із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 12 обстрілів. Зокрема, неподалік Водяного, Гранітного, Лебединського, Новомихайлівки, Талаківки, Новотроїцького, Гнутового та Красногорівки.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив три обстріли поблизу Новотошківського, Новозванівки та Вільного.
Також двічі порушувався режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Обстріли позицій велися поблизу Павлополя.
Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.