PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Війна на Донбасі: загинув військовий, ще один отримав поранення

На Донбасі загинув український боєць, ще один військовослужбовець отримав поранення.

оос

Проросійські бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Бойовики обстрілювали позиції підрозділів ООС із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте: Україна завершила розмінування території біля мосту в Станиці Луганській – ОБСЄ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 12 обстрілів. Зокрема, неподалік Водяного, Гранітного, Лебединського, Новомихайлівки, Талаківки, Новотроїцького, Гнутового та Красногорівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив три обстріли поблизу Новотошківського, Новозванівки та Вільного.

Також двічі порушувався режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Обстріли позицій велися поблизу Павлополя.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.

Джерело: Штаб ООС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Донбасі загинув український військовий
На Донбасі загинув український військовий
Зеленський Пенс
Зеленський – Пенсу: Вірю, що на Донбасі скоро буде мир
Засікти вогневі точки противника: як бійці пристосовуються до обстрілів
Засікти вогневі точки противника: як бійці пристосовуються до обстрілів
На Донбасі загинув військовий, ще одного поранено
На Донбасі загинув військовий, ще одного поранено
Операція імітація. Окупанти будують нові укріплення біля мосту в Станиці Луганській
Операція імітація. Окупанти будують нові укріплення біля мосту в Станиці Луганській
Бойовики обстріляли ЗСУ із забороненої зброї, поранено військового
Бойовики обстріляли ЗСУ із забороненої зброї, поранено військового
13 обстрілів і троє поранених: під Горлівкою загинув командир взводу
13 обстрілів і троє поранених: під Горлівкою загинув командир взводу
Нормандський формат
Зустріч нормандської четвірки можлива після виконання “домашньої роботи” – Кремль
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка