На Донбасі загинув український боєць, ще один військовослужбовець отримав поранення.

Проросійські бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Бойовики обстрілювали позиції підрозділів ООС із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 12 обстрілів. Зокрема, неподалік Водяного, Гранітного, Лебединського, Новомихайлівки, Талаківки, Новотроїцького, Гнутового та Красногорівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив три обстріли поблизу Новотошківського, Новозванівки та Вільного.

Також двічі порушувався режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Обстріли позицій велися поблизу Павлополя.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.